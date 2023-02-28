سفير واشنطن بإسرائيل: مقتل أميركي بهجوم في الضفة الغربية

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توماس نايدز إن مواطناً أميركياً قتل في هجوم بالضفة الغربية اليوم الاثنين.

ولم يذكر السفير الأميركي على الفور أي تفاصيل أخرى في تعليقه على تويتر.

Sadly, I can confirm that a U.S. citizen was killed in one of the terror attacks in the West Bank tonight. I pray for his family. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) February 27, 2023

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وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الجيش ومسعفين بمقتل رجل إسرائيلي في إطلاق نار قرب أريحا في الضفة الغربية.