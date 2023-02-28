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Smoke is seen during a confrontation between Israeli settlers and Palestinians in the aftermath of an incident where a Palestinian gunman killed two Israeli settlers, near Hawara in the Israeli-occupied West Bank, February 27, 2023. (Reuters)
رويترز

سفير واشنطن بإسرائيل: مقتل أميركي بهجوم في الضفة الغربية

دبي - العربية.نت
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قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توماس نايدز إن مواطناً أميركياً قتل في هجوم بالضفة الغربية اليوم الاثنين.

ولم يذكر السفير الأميركي على الفور أي تفاصيل أخرى في تعليقه على تويتر.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الجيش ومسعفين بمقتل رجل إسرائيلي في إطلاق نار قرب أريحا في الضفة الغربية.

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