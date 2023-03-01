اعتقد أن ما يصوره مشهد عادي لحديث مع مشرد.. ولكن ما حصل كان صادما

لم يخطر ببال الشخص الذي كان يلتقط هذه المشاهد ما ستؤول إليه التطورات. لحظة مرعبة يحمل فيها رجل مسدسًا ويقتل رجلًا بلا مأوى بدم بارد على رصيف سانت لويس.



القاتل القاتل والضحية

وقع الحادث خارج مبنى ذا غلوب في سانت لويس الأميركية. تُظهر اللقطات المروعة التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، ديشاون توما، مطلق النار، يقف خلف الضحية المشردة وهو يجلس على الرصيف ويداه تغطيان أذنيه.

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قال شهود عيان إنهم رأوا الشابين يتلاسنان خارج محطة وقود شل في الشارع قبل لحظات. توماس - المتهم الآن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى - هرب من مكان الحادث واعتقل بعد دخوله مكتبة عامة في وقت لاحق بعد الظهر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان توماس - الذي لديه وشم على الجبين ووشم على الرقبة - لديه سجل إجرامي، أو ما إذا كان قد خرج بكفالة أو تحت المراقبة وقت إطلاق النار بالأمس.

سكان سانت لويس خائفون لا سيما أن الجريمة وقعت في وضح النهار ويحملون مسؤولي المدينة السبب. وهذه هي أحدث حادثة في سلسلة جرائم العنف في سانت لويس، التي لديها رابع أعلى معدل قتل في البلاد.

في عام 2021، وقعت 200 جريمة قتل في المدينة، انخفاضًا من 263 في عام 2020 ولكن ارتفاعًا من 194 في عام 2019. وحتى الآن، كان هناك بالفعل 25 جريمة قتل في المدينة في عام 2023.