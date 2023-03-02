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مكونات صواريخ إيرانية مصادرة (الصورة من حساب البحرية الأميركية على تويتر )
مكونات صواريخ إيرانية مصادرة (الصورة من حساب البحرية الأميركية على تويتر )

البحرية الأميركية: ضبطنا قارباً إيرانياً يحمل صواريخ موجهة

دبي - العربية.نت
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مجدداً، أعلنت البحرية الأميركية مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية. وأشارت في بيان اليوم الخميس إلى أنها صادرت قاربا إيرانيا في 23 فبراير الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

كما أوضحت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية ، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

صواريخ روسية موجهة

إلى ذلك، لفتت إلى أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم "Dehlavieh" ، فضلا عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

فيما أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع شركائها من أجل متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي."

وكان كوبر أعلن اأسبوع الماضي أن "أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة تزايدت على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين".

إلا أنه شدد على أن عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأميركية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

لكنه أوضح في الوقت عينه أن إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة.

يشار إلى أن البحرية الأميركية أعلنت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، الاستيلاء على سفن تحمل أسلحة إيرانية موجهة إلى الحوثيين و غيرهم، بالتعاون مع حلفائها.

كما اتهمت واشنطن طهران أكثر من مرة بتقويض أمن وسلامة الملاحة البحرية، عبر محاولاتها استهداف سفن تجارية تمر في المنطقة.

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