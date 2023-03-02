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FILE - In this June 24, 2014 file photo, Capt. Robby Modad closes the gate at an ICBM launch control facility in the countryside outside Minot, N.D., on the Minot Air Force Base. The foundation of America’s nuclear arsenal is fractured, and the government has no clear plan to repair it. The cracks appear not just in the military forces equipped with nuclear weapons but also in the civilian bureaucracy that controls them, justifies their cost, plans their future and is responsible for explaining the logical underpinnings of a defense policy that says nuclear weapons are at once essential and excessive. (AP Photo/Charlie Riedel, File)
قاعدة الصواريخ النووية في داكوتا الشمالية

بعد زلات.. سلاح الجو الأميركي يعفي 6 ضباط في قاعدة نووية

تشمل قائمة الإقالات قائد "مجموعة دعم المهمة الخامسة" في قاعدة الصواريخ النووية في داكوتا الشمالية الكولونيل غريغوري ماير وقائد "سرب الاستعداد اللوجستي الخامس" الميجور جوناثان ويلش

العربية.نت
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أعلن سلاح الجو الأميركي، الأربعاء، أن ستة من ضباط القوات الجوية كانوا مسؤولين عن رعاية البنية التحتية والوقود والدعم اللوجستي لقاعدة صواريخ نووية في داكوتا الشمالية، تم إعفاؤهم من القيادة بسبب فقدان الثقة في قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم.

قائد "مجموعة دعم المهمة الخامسة" الكولونيل غريغوري ماير
قائد "مجموعة دعم المهمة الخامسة" الكولونيل غريغوري ماير
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الضباط هم قائدان وأربعة ضباط مرؤوسين في قاعدة مينوت الجوية، بما في ذلك قائد "مجموعة دعم المهمة الخامسة" الكولونيل غريغوري ماير، وقائد "سرب الاستعداد اللوجستي الخامس" الميجور جوناثان ويلش، حسبما قال مسؤول دفاعي.

ولم يتم تحديد هويات الضباط الأربعة المرؤوسين الذين تم أيضاً إعفاؤهم من مهامهم.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، قال المسؤول الدفاعي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الإعفاءات استندت إلى عدم الامتثال لقواعد السلامة للمركبات والمعدات.

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