بعد زلات.. سلاح الجو الأميركي يعفي 6 ضباط في قاعدة نووية

أعلن سلاح الجو الأميركي، الأربعاء، أن ستة من ضباط القوات الجوية كانوا مسؤولين عن رعاية البنية التحتية والوقود والدعم اللوجستي لقاعدة صواريخ نووية في داكوتا الشمالية، تم إعفاؤهم من القيادة بسبب فقدان الثقة في قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم.

الضباط هم قائدان وأربعة ضباط مرؤوسين في قاعدة مينوت الجوية، بما في ذلك قائد "مجموعة دعم المهمة الخامسة" الكولونيل غريغوري ماير، وقائد "سرب الاستعداد اللوجستي الخامس" الميجور جوناثان ويلش، حسبما قال مسؤول دفاعي.

مادة اعلانية

ولم يتم تحديد هويات الضباط الأربعة المرؤوسين الذين تم أيضاً إعفاؤهم من مهامهم.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، قال المسؤول الدفاعي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الإعفاءات استندت إلى عدم الامتثال لقواعد السلامة للمركبات والمعدات.