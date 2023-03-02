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USA and Iraq conflict. stock photo...
(تعبيرية)
أميركا وبايدن

مجلس الشيوخ يتحرك لإنهاء تفويض "الحرب الأبدية" في العراق

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية

العربية.نت
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قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الأربعاء، إن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعاً الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.

جنود أميركيون في العراق في 2003 (أرشيفية)
جنود أميركيون في العراق في 2003 (أرشيفية)
غوتيريش يؤكد من بغداد على دعم المجتمع الدولي للعراق العراق العراق غوتيريش يؤكد من بغداد على دعم المجتمع الدولي للعراق

وأضاف شومر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل.

وتابع قائلاً: "نحتاج صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا للأبد. وللقيام بذلك نحتاج إلى إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها".

وقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة في أوائل فبراير الماضي.

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