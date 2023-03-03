إسرائيل تلح على أميركا: امنعوا إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، أنه بحث مع رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، تهديدات إيران لإسرائيل وللعالم، مشيرا إلى أنه طالب واشنطن بضرورة التعاون الدولي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

تعاون ضد إيران

إلى هذا، استقبلت إسرائيل مارك ميلي، اليوم الجمعة، لإجراء مناقشات قالت إنها تتضمن الحاجة إلى التعاون لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

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جاءت زيارة ميلي التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا قبل زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل ضمن جولة ستشمل أيضا مصر والأردن.

ونقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عنه القول لميلي، إن "التعاون المستمر مطلوب من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

توقف إحياء الاتفاق النووي

وفي ظل توقف المفاوضات مع القوى العالمية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تقول القوى الغربية إن إيران أحرزت تقدما في تقنيات قد تمكنها من صنع قنبلة. وتنفي طهران أي مسعى من هذا القبيل.

وقال المتحدث باسم ميلي الكولونيل ديف باتلر، إن الجنرال الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين "سيتناولون التحديات والفرص الكثيرة التي تواجهها إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط" لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن جدول أعمال ميلي.

"لقد انتظرنا طويلا"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال بشأن توجيه ضربة لإيران في مؤتمر أمني في تل أبيب الأسبوع الماضي: "كلما انتظرنا لفترة أطول، أصبح الأمر صعباً".

وأضاف: "لقد انتظرنا وقتاً طويلاً. وأستطيع أن أقول إنني سوف أقوم بكل ما في وسعي لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".