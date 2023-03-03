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جون كيربي (أ ب)
جون كيربي (أ ب)
خاص

البيت الأبيض: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حالياً

دبي - العربية.نت
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أكد البيت الأبيض أن العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حالياً، مشيراً في ذات الوقت إلى ان واشنطن لا نستطيع تأكيد أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 84%.

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات لـ العربية/الحدث اليوم الجمعة، أن "إيران تقمع شعبها وتقدم أسلحة تقتل المدنيين في أوكرانيا".

الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعة إيران الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعة

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت يوم الثلاثاء أنها رصدت جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل من نسبة الـ90% الضرورية لإنتاج قنبلة نووية في منشأة فوردو الإيرانية، لكن من دون أن تتمكن حتى الآن من تأكيد ما إذا تم بلوغ هذا السقف بشكل عرضي أم متعمد.

زيارة غروسي

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرادت لوم إيران رسمياً في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس.

من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن رئيسها رفائيل غروسي سيتوجه إلى إيران اليوم الجمعة من أجل إجراء اجتماعات مع المسؤولين هناك

.

يشار إلى أن هذا التقرير الأحدث للوكالة الذرية يأتي فيما لا تزال المفاوضات النووية بين طهران والغرب من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ الصيف الماضي 2022، بعد أن امتدت لأكثر من 9 أشهر من الجلسات الماراتونية في فيينا.

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