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من موقع حادث القطار - رويترز من 2
من موقع حادث القطار - رويترز
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بعد انبعاث مواد سامة بحادث مماثل.. خروج قطار ثان عن القضبان بأوهايو الأميركية

شركة "نورفولك سذرن": القطار الذي خرج عن مساره بالقرب من سبرينغفيلد لم يكن يحمل أي مواد خطرة ولم يصب أحد بأذى

العربية.نت، رويترز
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خرج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في ولاية أوهايو الأميركية، السبت، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.

وقالت "نورفولك سذرن" إن القطار الذي خرج عن مساره بالقرب من سبرينغفيلد لم يكن يحمل أي مواد خطرة ولم يصب أحد بأذى. وقالت السلطات المحلية إن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.

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ويأتي الحادث في أعقاب خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في الثالث من فبراير في إيست بالاستين بولاية أوهايو على بعد 290 كيلومترا شمال شرقي سبرينغفيلد، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار الآلاف على الإخلاء.

وقالت "نورفولك سذرن" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان يوم السبت حدث أثناء توجهه جنوبا بالقرب من سبرينجفيلد. ولم يذكر البيان أي سبب لخروج القطار عن القضبان.

وأضافت الشركة أن الحادث "لا ينطوي على مواد خطرة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. فرقنا في طريقها إلى الموقع لبدء عمليات التنظيف".

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