ترمب يسحق ديسانتس ويفوز بأصوات مؤتمر "المحافظين" للترشح للرئاسة

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسهولة في استطلاع للرأي في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) الذي شاهدته الجماهير عن كثب يوم السبت محققًا فوزًا رمزيًا بين القواعد الشعبية للجمهوريين حيث يسعى لاستعادة البيت الأبيض في عام 2024.

وفاز ترمب بنسبة 62%، بينما حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وهو على الأرجح أقرب منافسيه ، على 20% فقط. وحصل رجل الأعمال بيري جونسون، الذي أعلن ترشحه للبيت الأبيض هذا الأسبوع، على 5%.

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ولم تكن النتائج مفاجئة بشكل خاص حيث حصل الرئيس السابق على المركز الأول في كل من استطلاعات الرأي الخمسة السابقة لـ CPAC، والتي تقيس التفضيلات الرئاسية للحاضرين في المؤتمر.

وفاز ترمب في استطلاع الرأي العام الماضي في CPAC في أورلاندو بولاية فلوريدا، بدعم 59 في المائة كما حقق ديسانتس 28% في ذلك الاستطلاع.

وفي الوقت نفسه، تحولت CPAC إلى مكان صديق لترمب على مر السنين، وتخطى العديد من المتنافسين الرئاسيين المحتملين لعام 2024، بما في ذلك ديسانتس ونائب الرئيس السابق مايك بنس والسناتور تيم سكوت هذا المؤتمر.

وألقى ترمب كلمة أمام المؤتمر مساء السبت، بينما ألقى اثنان آخران من المرشحين للرئاسة، وهما سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هالي ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، تصريحات في وقت سابق من الأسبوع في المؤتمر.