اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
U.S. Secretary of State Antony Blinken hosts the 17th annual International Women of Courage Award Ceremony on International Women’s Day at the White House in Washington, U.S., March 8, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
نزاع إثيوبيا

بلينكن يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل لمناقشة جهود السلام

كذلك، سيقوم وزير الخارجية بأول زيارة لدبلوماسي أميركي كبير للنيجر لإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني في منطقة الساحل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يزور وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إثيوبيا الأسبوع المقبل لمناقشة جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي زعزعت العلاقات بين البلدين اللذين كانا حليفين مقربين، على ما أعلنت الوزارة اليوم الجمعة في بيان.

كذلك، سيقوم بلينكن بأول زيارة لدبلوماسي أميركي كبير للنيجر لإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني في منطقة الساحل، وفق البيان.

وفي أديس أبابا، سيجري بلينكن يومَي الأربعاء والخميس محادثات حول تنفيذ اتفاق 2 نوفمبر للسلام في تيغراي وسيلتقي شركاء في المجال الإنساني وجهات فاعلة في المجتمع المدني لمناقشة الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، بحسب البيان.

وتم التوصل إلى اتفاق السلام هذا بعد عامين من الحرب بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي والتي دمّرت هذا الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.

من مخلفات القتال في تيغراي
من مخلفات القتال في تيغراي

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي بلينكن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عقب القمة التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن والقادة الأفارقة نهاية العام الماضي في واشنطن.

نمو الوظائف في أميركا يفوق التوقعات خلال فبراير الماضي اقتصاد اقتصاد أميركا نمو الوظائف في أميركا يفوق التوقعات خلال فبراير الماضي

ولم يذكر البيان ما إذا كان بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وفي العاصمة النيجيرية نيامي، سيجري وزير الخارجية الأميركي يومَي الخميس والجمعة لقاءات مع رئيس النيجر محمد بازوم ومع نظيره حسومي مسعودو، وفق البيان.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يجريها دبلوماسي أميركي لهذا البلد المحوري في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

ويشمل برنامج بلينكن أيضاً لقاء مع شباب متضررين من العديد من الصراعات في المنطقة.

وتأتي زيارة بلينكن للنيجر فيما تحاول روسيا التفوق على الغربيين في المنطقة وعلى خلفية زيادة وجود مجموعة فاغنر الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كارثة الزلزال تفاقم معاناة مرضى سرطان الأطفال في شمال غرب سوريا كارثة الزلزال تفاقم معاناة مرضى سرطان الأطفال في شمال غرب سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط