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A model of the new Air Force One is seen in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., June 25, 2019. REUTERS/Carlos Barria SEARCH BARRIA POSTCARDS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.
ترمب وأمامه مجسم لطائرة "إير فورس وان" بالألوان التي أرادها
جو بايدن

بايدن يتخلى عن ألوان اختارها ترمب للطائرة الرئاسية

أراد الرئيس الأميركي السابق تغيير ألوان الطائرتين المستقبليتين مختاراً الأحمر والأبيض والأزرق الداكن.. بينما عاد الرئيس الأميركي الحالي للألوان الكلاسيكية لـ" إير فورس وان" وهما الأبيض والأزرق الفاتح

العربية.نت
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كشفت القوات الجوية الأميركية أمس الجمعة عن ألوان جديدة للطائرة الرئاسية التي يستخدمها رئيس الولايات المتحدة، مؤكدةً أنّ جو بايدن تخلى عن ألوان اختارها سلفه دونالد ترمب.

تصور نشره الجيش الأميركي للطائرة الرئاسية بألوانها الجديدة
تصور نشره الجيش الأميركي للطائرة الرئاسية بألوانها الجديدة

واختار بايدن اللونين الأزرق الفاتح والأبيض الكلاسيكيين اللذين اختارهما جون كينيدي قبل أكثر من ستة عقود، لطائرتين قيد الإنشاء.

من جهته، أراد دونالد ترمب الذي غادر منصبه في يناير 2021، تغيير ألوان الطائرتين المستقبليتين، مختاراً الأحمر والأبيض والأزرق الداكن. وعرض على طاولة في المكتب البيضاوي نموذجاً لطائرة بهذه الألوان.

مجسم لطائرة "إير فورس وان" بالألوان التي أرادها ترمب
مجسم لطائرة "إير فورس وان" بالألوان التي أرادها ترمب

وأراد ترمب وضع خط أحمر في منتصف الطائرة وطلاء جزئها السفلي بالأزرق الغامق، في إشارة إلى العلم الأميركي. وطرحت الألوان الجديدة مشكلات فنية للمهندسين.

لكن بعد تخلي بايدن عن ألوان ترمب، ستشبه طائرة "إير فورس وان" الجديدة، الطائرة الحالية، على الرغم من أن اللون الأزرق سيكون "أحدث قليلاً" ولن يكون هناك معدن مصقول على جسم الطائرة لأن "غطاء الطائرات التجارية الحديثة لا يسمح بذلك".

ويُستخدم مصطلح "إير فورس وان" للإشارة إلى طائرتين رئاسيتين مختلفتين.

بايدن يخرج من طائرة "إير فورس وان" خلال رحلة إلى المكسيك في يناير الماضي
بايدن يخرج من طائرة "إير فورس وان" خلال رحلة إلى المكسيك في يناير الماضي
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وعلى متن الطائرة، يمكن أن يمارس الرئيس كل صلاحياته أثناء وجوده في الجو، وبينها توجيه ضربة نووية.

والطائرتان مجهزتان بأحدث أنظمة الملاحة والدفاع، مثل نظام مضاد للصواريخ، وجسم مضاد للانفجارات، وفيهما جناح طبّي.

ويتوقع تسليم الطائرتين الجديدتين في 2027 و2028 وسيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 أول من يصعد على متنهما.

وقال البيان إن الطائرتين العاملتين حالياً ستواصلان العمل حتى هذا التاريخ على الرغم من ارتفاع تكاليف الصيانة والقطع القديمة.

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