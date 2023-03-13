البنتاغون يخطط لشراء ذخيرة فقط بأكثر من 30 مليار دولار

أعلنت النائب الأول لوزير الدفاع الأميركي، كاثلين هيكس، أن واشنطن تعتزم إنفاق 30.6 مليار دولار على شراء الذخيرة في السنة المالية المقبلة، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن السنة الحالية.
ذخيرة بـ100 مليار دولار
وقالت هيكس، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون: "سنشتري ذخيرة فقط بقيمة 30.6 مليار دولار في السنة المالية 2024، وهو ما يزيد بنسبة 12% تقريبا عن السنة المالية 2023".
"الخطر الصيني"
إلى هذا، أفادت مصادر مسؤولة بأن وزارة الدفاع الأميركية ستخصص 100 مليار دولار من موازنة العام المقبل لمواجهة ما تصفه بـ"الخطر الصيني والعمليات الخارجية الطارئة".
يأتي هذا التطور ليعكس التوجهات في "البنتاغون"، خصوصا موقف وزير الدفاع لويد أوستن، الذي يعتبر أن الصين تمثل تحديا للولايات المتحدة.
الأولويات الثلاث
وفي مطلع مارس الجاري، بعث أوستن رسالة إلى القوات المسلحة الأميركية يبرز فيها 3 أولويات جاء على رأسها مواجهة الصين التي وصفها بـ"تحدي السرعة".
وطلب البيت الأبيض موازنة دفاعية تقدر بأكثر من 886 مليار دولار للعام 2024، بزيادة قدرها 3.2 في المئة عن موازنة العام الجاري 2023.
وقال أوستن إن هذه الموازنة، التي يفترض أن يقرها الكونغرس قبل أن تصبح نافذة، ضرورية لمواجهة التحدي السريع الذي تمثله الصين، ومواجهة التهديدات المستمرة والمتطورة وتسريع الابتكار والتحديث.
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