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دونالد ترمب - رويترز
دونالد ترمب - رويترز
ترمب

ترمب: علينا تغيير النظام في الولايات المتحدة لا في روسيا

دعا الرئيس الأميركي السابق إلى سلام تفاوضي من قبل أوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة الأميركية

العربية.نت، وكالات
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دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إلى إنهاء الصراع فورا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بوساطة أميركية، مشددا على ضرورة تغيير نظام جو بايدن، كونه أوصل الولايات المتحدة للفوضى.

جاء ذلك في برنامج تاكر كارلسون Tonight على قناة Fox News، حيث رد ترمب على سؤال بشأن ما إذا كان على الولايات المتحدة الأميركية أن "تدعم تغيير النظام في روسيا" بالنفي قائلا: "كلا، بل يجب أن ندعم تغيير النظام في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا أكثر أهمية بكثير. فإدارة بايدن هي التي أوصلتنا إلى كل هذه الفوضى"، وعاد ترمب للإشارة مجددا إلى مخاطر الحرب النووية التي يراها حقيقية تماما. وأكد ترمب أن روسيا "لم تكن لتهاجم أوكرانيا أبدا لو كنت أنا الرئيس، ولم يكن لذلك حتى فرصة ضئيلة".

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كذلك دعا الرئيس الأميركي السابق إلى سلام تفاوضي من قبل أوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، حيث قال: "إن كلا الجانبين الآن مرهقان ومستعدان لعقد صفقة. يجب أن تبدأ الاجتماعات على الفور، وليس هناك وقت نضيعه. فالموت والدمار يجب أن ينتهيا الآن!".

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