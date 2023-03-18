بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب وقرار الجنائية الدولية مبرر

بعد مذكرة التوقيف غير المسبوقة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنها مبررة.

وقال بايدن إن الرئيس الروسي ارتكب بوضوح جرائم حرب، مضيفاً "أعتقد أن هذا مبرر"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال.

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كما أردف خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض، أن تلك الخطوة "تمثل نقطة قوية للغاية"، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الدولية.

فظائع في أوكرانيا

بدوره، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بوقت سابق أمس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن واشنطن خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تدعم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

كما أضاف "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين".

إلى ذلك، اعتبر أن مدعي المحكمة الجنائية توصل إلى قراره هذا بشكل مستقل بناء على حقائق عرضت عليه.

6 آلاف طفل

وكان تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي خلص إلى أن "روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشأة ضمن شبكة ممنهجة واسعة النطاق".

في المقابل، نفت موسكو مرارا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء غزوها. كما أكد الكرملين، الجمعة، أن قرار المحكمة الدولية "لاغ وباطل".

يشار إلى أن تحرك الجنائية الدولية يلزم الدول الأعضاء فيها والبالغ عددهم 123، اعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها.