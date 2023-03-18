ترمب يدعو أنصاره لمساندته: سأعتقل يوم الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه يتوقع إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء في مانهاتن خلال مثوله أمام المحكمة، وحث أنصاره على الاحتجاج.

وزعم ترمب في حسابه على موقع "تروث سوشيال" أن محكمة مانهاتن ستعتقله يوم الثلاثاء، بسبب مزاعم لا صحة لها ومن دون دليل.

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وأصر ترمب مرة أخرى على أنه لم يرتكب أي جريمة، وذكّر أتباعه بأن المحكمة تم تمويلها بشكل كبير من قبل الملياردير الليبرالي جورج سوروس.

ولم يقدم ترمب أي تفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية معرفته بالاعتقال المتوقع.

تكرار لسيناريو الكابيتول

وفي منشوراته، كرر مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن قد سُرقت وحث أتباعه على "الاحتجاج على وطننا مرة أخرى!".

استحضرت تلك اللغة رسالة الرئيس آنذاك التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

يذكر أن مكتب المدعي العام في نيويورك استدعى ترمب، للإدلاء بشهادته في قضية دفع مبالغ مالية لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز قبل أيام، ما يعني حتمية توجيه اتهامات جنائية ضده، بحسب ما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

دفع مبالغ مالية

وذكرت الصحيفة في الثامن من الشهر الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة أن النيابة العامة في مانهاتن عرضت على ترمب إمكانية الإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى تدرس وقائع القضية.

والرئيس الأميركي السابق قدم رسمياً أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة.