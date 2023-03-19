البيت الأبيض: نراقب الوضع الأمني بعد دعوة ترمب لأنصاره بالتجمع

أكد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب وسط تقارير عن اعتقال محتمل للرئيس السابق دونالد ترمب.

ووفق قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال كيربي: نحن نراقب الوضع دائمًا قدر الإمكان.. بالطبع لا نريد أي عنف، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية كما قالت لا ترى حتى الآن أدلة على التحضير للاضطرابات في الولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق، طلب رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، من الكونغرس التحقيق مع الجهات التي تستعد لاعتقال الرئيس السابق دونالد ترمب.

وحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، أعلن مكارثي عن تحقيق في الكونغرس بشأن المدعين المحليين الذين ورد أنهم يستعدون لاتهام ترامب واعتقاله.

وتوقع ترامب إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء المقبل في قضية تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية سابقة، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج على مثل هذه الخطوة في منشور على منصته "تروث سوشيال".