مايك بنس قلق من توقيف ترمب.. ويحذر "لا تسامح مع العنف"

اعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، يوم السبت، أن توجيه الاتهام المحتمل من مدعي عام مقاطعة مانهاتن إلى الرئيس السابق دونالد ترمب "مقلق للغاية"، لكنه شدد على أنه "لن يتم التسامح مع العنف"، حيث دعا الرئيس السابق للاحتجاجات.

وقال بنس للصحافيين في دي موين بولاية أيوا يوم السبت "فكرة اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة لي مثل عشرات الملايين من الأميركيين. ويحدث بشكل خاص في ما يبدو أنها بيئة مشحونة سياسيًا في نيويورك، حيث قام المدعي العام والمسؤولون المنتخبون الآخرون فعليًا بحملة بعد التعهد بمقاضاة الرئيس السابق". وأضاف: "لا أحد فوق القانون. أنا واثق من أن الرئيس ترمب يمكنه الاعتناء بنفسه".

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ووسط دعوة ترمب لأنصاره للاحتجاج و"استعادة أمتنا" ردًا على لائحة الاتهام المحتملة، أشار بنس إلى أنه "لن يتم التسامح مع العنف".

وقال: "نحن نحترم حق الأميركيين في إسماع صوتهم والتعبير عن إحباطهم مما يبدو أنها محاكمة ذات دوافع سياسية للرئيس السابق، لكننا نريد أن نرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف، وأن أي شخص ينخرط في أعمال عنف ستتم مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وقال ترمب في منشور على "Truth Social" إنه يتوقع أن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في دفعة مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

وغرد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي يوم السبت: "ها نحن مرة أخرى أمام إساءة استخدام فاضحة للسلطة من قبل مدعي مانهاتن المتطرف الذي يسمح للمجرمين العنيفين بالخروج من السجون بينما يسعى للانتقام السياسي ضد الرئيس ترمب".

من جهته، شبه مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب والمساعد منذ فترة طويلة والذي انقلب على ترمب وشهد في القضية ضده، دعوة الرئيس السابق للاحتجاجات يوم السبت بـ "صرخة المعركة" التي أطلقها قبل هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.

وقال كوهين لـ "MSNBC": "كان من الذكاء لدونالد أن يكتب "احتجاجًا سلميًا"، لكنه لا يريد احتجاجًا سلميًا، إنه يريد مواجهة عنيفة أخرى نيابة عنه".

كوهين، الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 لإلغاء قصتها وشراء صمتها عن علاقتها المزعومة مع ترمب وقد أقر بأنه مذنب في عام 2018.