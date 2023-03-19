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A Russian Su-27 military aircraft dumps fuel while flying by a U.S. Air Force MQ-9 Reaper drone over the Black Sea, March 14, 2023 in this still image taken from handout video released by the Pentagon. Courtesy of U.S. European Command/The Pentagon/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
روسيا و أوكرانيا

موسكو: تحليق المسيرات فوق "الأسود" يظهر تورط أميركا بالصراع

تأتي تصريحات بيسكوف بعدما تحطمت طائرة مسيرة أميركية الأسبوع الماضي في البحر بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية

العربية.نت
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن تحليق الطائرات الأميركية المسيرة فوق بحر البلطيق والبحر الأسود يشير إلى تورط مباشر للولايات المتحدة في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة مسيرة أميركية الأسبوع الماضي في البحر بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية.

صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
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  • صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
  • صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
  • صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
(3 صور)
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها
صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية: "ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً، ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية".

وأضاف: "في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيرة في الصراع، وضدنا".

وقالت الولايات المتحدة إن طائرتين روسيتين تعرضتا للطائرة المسيرة في واقعة يوم الثلاثاء بإلقاء الوقود عليها قبل الاحتكاك بها والتسبب في تحطمها، وهي في مهمة استطلاع في المجال الجوي الدولي.

خريطة نشرها البنتاغون لمكان وقوع الحادث
خريطة نشرها البنتاغون لمكان وقوع الحادث
شاهد بوتين يقود السيارة ويتفقد شوارع ماريوبول في دونباس سوشيال ميديا روسيا و أوكرانيا شاهد بوتين يقود السيارة ويتفقد شوارع ماريوبول في دونباس

من جهتها قالت روسيا إن الطائرة المسيرة انتهكت مجالها الجوي وخرجت عن السيطرة بعد أن نفذت مناورة بزاوية حادة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي تقديم مكافأة للطيارين المشاركين في هذه العملية بعد اتهامات من الولايات المتحدة بأن الواقعة أظهرت تهورا وربما تدل على نقص في الكفاءة.

وتقول موسكو إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب عليها وإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا. من جهتها تقول واشنطن إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تصفه بـ"غزو روسي غير مبرر".

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