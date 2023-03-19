موسكو: تحليق المسيرات فوق "الأسود" يظهر تورط أميركا بالصراع

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن تحليق الطائرات الأميركية المسيرة فوق بحر البلطيق والبحر الأسود يشير إلى تورط مباشر للولايات المتحدة في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة مسيرة أميركية الأسبوع الماضي في البحر بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية.





صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها صورة للمقاتلة الروسية تم التقاطها من الدرون الأميركية فوق البحر الأسود قبل سقوطها

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ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية: "ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً، ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية".

وأضاف: "في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيرة في الصراع، وضدنا".

وقالت الولايات المتحدة إن طائرتين روسيتين تعرضتا للطائرة المسيرة في واقعة يوم الثلاثاء بإلقاء الوقود عليها قبل الاحتكاك بها والتسبب في تحطمها، وهي في مهمة استطلاع في المجال الجوي الدولي.

من جهتها قالت روسيا إن الطائرة المسيرة انتهكت مجالها الجوي وخرجت عن السيطرة بعد أن نفذت مناورة بزاوية حادة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي تقديم مكافأة للطيارين المشاركين في هذه العملية بعد اتهامات من الولايات المتحدة بأن الواقعة أظهرت تهورا وربما تدل على نقص في الكفاءة.

وتقول موسكو إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب عليها وإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا. من جهتها تقول واشنطن إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تصفه بـ"غزو روسي غير مبرر".