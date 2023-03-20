موسكو: واشنطن وشركاؤها ينشئون مختبرات بيولوجية في إفريقيا
رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك حذرت من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة، وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة
قال المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، إن الولايات المتحدة وشركاءها يقومون بإنشاء مختبرات بيولوجية في إفريقيا تشكل تهديدا لدول القارة.
جاء ذلك أثناء حديثه في الطاولة المستديرة، الأحد، بعنوان "الأمن غير القابل للتجزئة: فرص ومساهمة البرلمانيين" كجزء من المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بين روسيا وإفريقيا.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوزيروف: "تواجه إفريقيا قضايا التهديدات البيولوجية، أنتم تعرفون كيف تنشئ الولايات المتحدة وشركاؤها مختبرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القارة الإفريقية".
وفي وقت سابق، حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك، من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة، وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة.
وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية، آنا بوبوفا، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود.
وأضافت أن "هناك بالتأكيد مخاطر انتشار مسببات أمراض جديدة غير معروفة شديدة العدوى"، مشيرة إلى أنه "من اللافت أيضا أن هناك منشورات لا تتردد في الإعلان عن أنها تدرس مسببات الأمراض، وتعزز خصائصها".
كما أشارت بوبوفا إلى أن وجود مثل هذه المختبرات يمثل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر، وعلى الدول الأخرى.
-
بعد مذكرة اعتقال بوتين.. وزراء عدل يجتمعون بلندن لحشد الدعم لـ"الجنائية الدولية"اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا العرب والعالم
-
وزارة العدل الأميركية تحقق في تجسس تيك توك على صحافيينتعمل وزارة العدل الأميركية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي على إجراء تحقيق يستهدف شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية، الشركة الأم لتطبيق (تيك ... تكنولوجيا
-
البرلمان الليبي يختار اليوم لجنة وضع القوانين الانتخابيةلجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات المغرب العربي
-
مذكرة "اعتقال بوتين".. من سيقبض عليه وكيف؟روسيا ليست من ضمن 123 دولة الموقعة على ميثاق محكمة لاهاي العرب والعالم