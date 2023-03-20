واشنطن تستبق قمة روسيا والصين برفض أي دعوة لوقف النار بأوكرانيا

استبق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في حديث لقناة "فوكس نيوز صنداي"، القمة الروسية الصينية بالقول إن الولاياتِ المتحدة سترفضُ أي دعوةٍ لوقفِ إطلاقِ النار في أوكرانيا تخرج من اجتماع الرئيسين الروسي والصيني في موسكو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن روسيا والصين غاضبتان من النظام الدولي الحالي وتريدان تغييره.

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وعشيةَ اجتماعه مع الرئيسِ الصيني شي جين بينغ في موسكو، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما أسماها سياسةَ أميركا لاحتواءِ روسيا والصين، مشيرا إلى أنها تأخذ طابعا حادا غير مسبوق.

وفي مقالةٍ نشرت في صحيفةِ "الشعب" الصينية وصحيفة "رَسيس-كايا غازيتا" الروسية، أشاد بوتين باستعدادِ الصين للاضطلاعِ بدور بناء على صعيد التسوية في أوكرانيا.

ورجح الرئيس الروسي أن حجمَ التبادل التجاري مع بكين هذا العام قد يتجاوز 200 مليار دولار، مشددا على ضرورة زيادة التبادل التجاري مع الصين بالعملات الوطنية.

بوتين أضاف في المقال أن العلاقات بين موسكو وبكين في قمتها وسيتم مواصلة تعزيزها، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الصيني لروسيا تجسد الطابع الخاص للشراكة بين البلدين.