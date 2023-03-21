روسيا: رصدنا قاذفتين أميركيتين قرب حدودنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض قاذفتين استراتيجيتين، من طراز بي 52 إتش B 52H تابعتين للقوات الجوية الأميركية على الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.

وأوضحت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية رصدت فوق بحر البلطيق القاذفتين يحلقان في اتجاه الحدود الروسية.

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وأضافت أن مقاتلة من طراز سو 35 حلقت لاعتراض القاذفتين ثم عادت إلى قاعدتها، مشددة على أن المقاتلة الروسية امتثلت للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي، منعا لانتهاك الحدود الروسية.

يأتي هذا بعد حوالي أسبوع من قيام طائرتين روسيتين بإسقاط طائرة أميركية بدون طيار بقيمة 32 مليون دولار فوق البحر الأسود، حيث قامت الطائرتان النفاثتان بمضايقة الطائرة بدون طيار لعدة دقائق قبل قطع مروحة الطائرة بدون طيار.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أعلن، الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 350 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان: "تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه المزيد من الذخيرة لراجمات صواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر المقدمة من الولايات المتحدة والتي تستخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى ذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة وصواريخ هارم وأسلحة مضادة للدبابات وقوارب نهرية وغيرها من المعدات".

يأتي هذا بينما وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة فرانس برس.

وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.