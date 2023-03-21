واشنطن: تشريع الكنيست الإسرائيلي لبعض المستوطنات خطوة استفزازية

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل اليوم الثلاثاء إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة.

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كما صرح باتيل بأن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من تأكيد تل أبيب على التزام بوقف مناقشة إقامة مستوطنات جديدة ومنح التصاريح لمواقع استيطانية، في إشارة إلى بيان مشترك لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين عقب محادثات في مصر.

وقال باتيل "الولايات المتحدة تحث إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق أرييل شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة".

كما أضاف "لقد قلنا بوضوح إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".