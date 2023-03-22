مقتل شاب على يد الشرطة الأميركية.. وأمه: "عاملوه ككلب"

عادت للواجهة مجدداً مسألة عنف الشرطة الأميركية. فقد وثق تسجيل مصور نشر الثلاثاء وفاة شاب أميركي عمره 28 عاماً لدى إدخاله مستشفى للأمراض العقلية أثناء محاولة نحو 10 من أفراد الشرطة وعناصر أمن المستشفى السيطرة عليه.

وكان إيرفو أوتيينو مكبل اليدين وموثق الساقين عندما أحضرته الشرطة من سجن مقاطعة هنريكو قرب ريتشموند بولاية فرجينيا، إلى المستشفى المركزي في بيترسبرغ المجاورة، وفق فرانس برس.

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7 شرطيين

كما نشرت صحيفة واشنطن بوست تسجيلاً مصوراً مدته 9 دقائق من تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى لوقائع الحادثة.

كذلك تُظهر مقتطفات التسجيل 7 شرطيين وهم يُحضرون أوتيينو الذي كان عاري الصدر ومن دون حذاء، إلى غرفة في المستشفى في السادس من مارس.

ولا يبدي الشاب مقاومة حسب ما يظهر في التسجيل. ثم يثبتونه أرضاً لفترة طويلة، من دون أن تتضح أسباب ذلك، وينبطح عنصر عليه فيما يضغط آخر على ما يبدو على رأس أو عنق أوتيينو، بينما يراقب ما يصل إلى 10 من موظفي المستشفى ما يحدث، وبعضهم يقدم المساعدة أحياناً.

غير أنه في النهاية يتوقف عن الحراك وتفشل محاولات الشرطة وموظفي المستشفى لإنعاشه.

اتهامات بالقتل

فيما وجهت السلطات اتهامات بالقتل على خلفية وفاة أوتيينو في السادس من مارس، بحق الشرطيين وعناصر الأمن، ما سلط الضوء على عنف أفراد تطبيق القانون الأميركيين ومعاملة المرضى النفسيين على وجه الخصوص.

ووُجهت إلى 7 شرطيين و3 من موظفي المستشفى وغالبيتهم أيضاً من السود الأميركيين، تهمة القتل من الدرجة الثانية على خلفية الواقعة.

توفي اختناقاً أثناء "تقييده جسدياً"

يذكر أن الشرطة كانت اعتقلت أوتيينو قبل 3 أيام بعد أن تعرض لأزمة نفسية. وبعد احتجازه لثلاثة أيام في السجن المحلي نُقل إلى المستشفى المركزي بالولاية حيث توفي.

فيما بينت النتائج الأولى للتشريح أنه توفي اختناقاً أثناء "تقييده جسدياً"، على ما قالت مدعية مقاطعة دينويدي آن كابل باسكرفيل في بيان.

"عومل مثل كلب"

والأسبوع الماضي قالت والدته كارولاين أوكو إنه "يعاني من مرض نفسي"، مضيفة أن "ابني عومل مثل كلب، أسوأ من كلب. شاهدت ذلك بأم عيني. خنقوا طفلي".

إلى ذلك استعانت العائلة بالمحامي بن كرامب المعروف على مستوى البلاد والذي مثل عائلات عدد من الأميركيين الأفارقة الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء توقيفهم من الشرطة.

وقارن كرامب بين قضية أوتيينو ومقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي أثار مقتله في عام 2020 تحت ركبة شرطي في مينيابوليس صدمة في العالم وتظاهرات للتنديد بالعنصرية والعنف التي تمارسها الشرطة.