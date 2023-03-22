حاكم فلوريدا: إذا ترشحت سوف أهزم بايدن

أكد حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، أنه إذا ترشح فيمكنه الفوز بالرئاسة الأميركية وسيهزم جو بايدن.

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وقال بثقة في مقابلة تم بثها على قناة Fox Nation مع بيرس مورغان: "إذا ترشحت فأنا ضد بايدن. مثلما نتنافس نحن وترمب على بطاقة الترشح الجمهورية من المحتمل أن أفهم ذلك، لكن في النهاية أنت تعرف أن الرجل الذي سأركز عليه هو بايدن لأنني أعتقد أنه فشل في البلاد".

كما سأله المذيع "هل تعتقد أنه يمكنك التغلب على بايدن؟" أجاب بلا تردد وبشكل قاطع: "أعتقد ذلك".

ويخطط ديسانتس لاتباع نفس طريقة النجاح التي اتبعها في الانتخابات النصفية الأخيرة. وقال: "لقد فزت مع المستقلين بـ 18 نقطة وهكذا ستكون نفس الصيغة التي سنتخذها وأعتقد أن أي شخص يجب أن يأخذ الصيغة كهذه على الصعيد الوطني. لا يمكنك الفوز بالرئاسة مع الجمهوريين فقط، يجب أن تفوز مع المستقلين وتحتاج إلى إقناع بعض الديمقراطيين، وهو ما تمكنت من القيام به في فلوريدا ، لأنهم ليسوا راديكاليين ولا يحبون بعض الهراء الذي يحدث. يريدون شوارعهم آمنة، ويريدون تعليمًا جيدًا لذلك أعتقد أنه يمكنننا جذب الناس".

فوائض كبيرة

وقال: "نحن ندير فوائض كبيرة في الميزانية على عكس ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 31 تريليون دولار".

كما أوضح أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الترشح، مبيناً أنه لديه الكثير خلال الأشهر القليلة المقبلة في فلوريدا.



وتابع "الكثير من الناس يدركون أن البلد لا يسير في الاتجاه الصحيح ويرون أن ما تمكنا من القيام به في فلوريدا، يمكن تنفيذه على الصعيد الوطني، وإعادة أميركا إلى المسار الصحيح والعودة إلى مؤسساتنا".