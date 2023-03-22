لائحة الاتهام ضد ترمب قد تصدر الأربعاء.. وتهديد بتفجير في نيويورك

فاق عدد المتظاهرين الذين يريدون توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عدد مؤيديه صباح الثلاثاء خارج محكمة مانهاتن الجنائية، حيث من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق يوم الأربعاء وفقا لموقع "بوليتكو" الأميركي.

وتجمع المتظاهرون المؤيدون لاتهام ترمب أمام المبنى حيث يحقق المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ مع الرئيس السابق بشأن دفعة مالية دفعت إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

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وعلى الرغم من توقع ترمب يوم السبت أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء ودعوته لأنصاره إلى "الاحتجاج"، كانت قاعة المحكمة هادئة نسبيا اليوم الثلاثاء حيث تعقد هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق يومي الاثنين والأربعاء فقط.

واستمع المحلفون إلى ما يعتقد أنه الشاهد الأخير يوم الاثنين قبل أن يصوتوا على لائحة الاتهام.

شخص مجهول وقنبلة

وصباح الثلاثاء، تم توجيه تهديد بوجود قنبلة في المحاكم القريبة، بما في ذلك واحدة كانت تجري فيها جلسة استماع في دعوى المدعي العام في نيويورك تيش جيمس بقيمة 250 مليون دولار تتهم ترمب وشركته العقارية بالاحتيال المالي وفقا للموقع الأميركي.

فقد أرسل شخص مجهول عبر البريد الإلكتروني أنهم سيفجرون مواقع مختلفة في نيويورك وقال مسؤول في انفاذ القانون "ان التحقيقات جارية".

بدورها أصدرت شرطة نيويورك بيانًا بعد وقت قصير من استلام البريد الإلكتروني قالت فيه "بينما سنشهد تواجدًا رسميًا متزايدًا في جميع أنحاء الأحياء الخمس لا توجد حاليًا تهديدات ذات مصداقية لمدينة نيويورك. لكن تبقى الوزارة جاهزة ومتاحة للرد على الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة وستضمن قدرة الجميع على ممارسة حقوق التعديل الأول بشكل سلمي ".

وكان من المقرر عقد مسيرتين دعما لترمب يوم الثلاثاء وهي مسيرة لأنصار ماغا MAGA من برج ترمب في وسط مانهاتن إلى محكمة وسط المدينة وقافلة صغيرة منفصلة من السيارات المؤيدة لترمب من المتوقع أن تسير من لونغ آيلاند إلى مانهاتن السفلى.

ولم تتوقع الشرطة أن يثير أي من الحدثين مخاوف أمنية.