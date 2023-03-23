البيت الأبيض: قذائف اليورانيوم المنضب المرسلة لأوكرانيا لا تشكل تهديدا

رفضت الولايات المتّحدة الأربعاء تنديد روسيا بخطة بريطانية لتزويد أوكرانيا بذخائر خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضّب، ووصف المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي شكاوى موسكو بأنّها حجج "واهية".

كما أكد أن أن ذخيرة اليورانيوم المنضب لا تشكل تهديدا من حيث انتشار الإشعاع، مبيناً أنّ الذخائر التي تعزّز قدرة القوات المسلّحة الأوكرانية على اختراق دفاعات الدروع "ليست مشعّة" و"ليست قريبة بأيّ حال من الاحوال" من عالم الأسلحة النووية.

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وقال في مؤتمر صحفي، تعليقا على توريد ذخيرة اليورانيوم المنضب: "هذا النوع من الذخيرة الشائعة إلى حد ما، فقد تم استخدامه لعدة عقود".

وأضاف "هذا نوع مألوف من الذخائر يستخدم بشكل خاص لقدرته على اختراق الدروع. لذا مرة أخرى، إذا كانت روسيا مهتمة بشكل خاص بسلامة دبّاباتها وجنودها ... يمكنها إعادتهم عبر الحدود إلى روسيا".

ماهو اليورانيوم المنضب الذي أثار أزمة بين لندن وموسكو؟

الصراع النووي

وكانت وزارة الخارجية الروسية لوحت مجدداً بشبح الصراع النووي، وذلك على خلفية القضية التي تفجرت حول سعي بريطانيا إلى تزويد أوكرانيا بقذائف خارقة تحوي يورانيوم منضب.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق الأربعاء من أن احتمال اندلاع صراع نووي أصبح الآن أكبر بكثير من أي زمن مضى.

كما حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف بدوره من أن الصراع الروسي الغربي، لاسيما البريطاني، قد ينتقل إلى مرحلة خطيرة إذا ما سارت لندن بخططها تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

قذائف خارقة

أتت تلك التصريحات، بعدما قالت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، الثلاثاء بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات "تشالنجر 2" القتالية و"قذائف خارقة للمدرعات".

إلا أن الخارجية البريطانية عادت وأكدت أن خطوتها هذه لا تشكل على الإطلاق تصعيداً نوويا، وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود"، مشددا على أن لا علاقة لتلك القذائف بالنووي.

ويستخدم اليورانيوم المستنفد عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه "أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي".