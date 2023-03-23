الجيش الصيني: مدمرة أميركية دخلت بحر الصين الجنوبي بشكل غير قانوني
التوتر يتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة
قال الجيش الصيني، اليوم الخميس، إنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أميركية دخلت المياه بشكل غير قانوني حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف الجيش في بيان أنه بدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم.
وقال تيان جون لي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين، "ستبقى قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم".
ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة.
وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بينما تسعى بكين إلى تعزيز مطالبها الإقليمية.
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