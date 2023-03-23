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Dec 21, 2018; Boise, ID, United States; A-10 Warthogs perform a flyover before the start of the 2018 Potato Bowl between the Brigham Young Cougars and the Western Michigan Broncos at Albertsons Stadium. Mandatory Credit: Brian Losness-USA TODAY Sports
طائرات هجومية من طراز أيه-10 (أرشيفية)
أميركا وبايدن

تقرير: واشنطن تنقل طائرات حديثة من الشرق الأوسط لآسيا وأوروبا

صحيفة "وول ستريت جورنال" تؤكد أن الولايات المتحدة ستبقي على قوات وطائرات محدودة في الشرق الأوسط

العربية.نت
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بكين تجبر مدمرة أميركية على مغادرة بحر الصين الجنوبي.. وأميركا تنفي أميركا أميركا و الصين بكين تجبر مدمرة أميركية على مغادرة بحر الصين الجنوبي.. وأميركا تنفي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة من طراز أيه-10 لتحل محل الطائرات القتالية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، في إطار جهودها لنقل المزيد من المقاتلات الحديثة إلى المحيط الهادي وأوروبا لردع الصين وروسيا.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نشر طائرات أيه-10 المقرر في أبريل يأتي ضمن خطة أوسع تتضمن أيضاً الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن خطة واشنطن لنقل الطائرات الهجومية تهدف لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.

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