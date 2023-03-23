تقرير: واشنطن تنقل طائرات حديثة من الشرق الأوسط لآسيا وأوروبا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة من طراز أيه-10 لتحل محل الطائرات القتالية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، في إطار جهودها لنقل المزيد من المقاتلات الحديثة إلى المحيط الهادي وأوروبا لردع الصين وروسيا.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نشر طائرات أيه-10 المقرر في أبريل يأتي ضمن خطة أوسع تتضمن أيضاً الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.

مادة اعلانية

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن خطة واشنطن لنقل الطائرات الهجومية تهدف لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.