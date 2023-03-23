أميركا وبايدن
تقرير: واشنطن تنقل طائرات حديثة من الشرق الأوسط لآسيا وأوروبا
صحيفة "وول ستريت جورنال" تؤكد أن الولايات المتحدة ستبقي على قوات وطائرات محدودة في الشرق الأوسط
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة من طراز أيه-10 لتحل محل الطائرات القتالية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، في إطار جهودها لنقل المزيد من المقاتلات الحديثة إلى المحيط الهادي وأوروبا لردع الصين وروسيا.
ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نشر طائرات أيه-10 المقرر في أبريل يأتي ضمن خطة أوسع تتضمن أيضاً الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.
مادة اعلانية
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن خطة واشنطن لنقل الطائرات الهجومية تهدف لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.
اقرأ أيضاً
-
"المنسف" رفيق الأردنيين في أول أيام رمضانتقول السيدة الأردنية تمارا في حديث لـ"العربية.نت" إنه جرت العادة بأن يتم افتتاح الشهر الفضيل بـ"البياض" والمقصود هنا هو طبق يطبخ باللبن الأبيض كرمزية جميلة بأن نفتتح رمضان بالبياض والصفاء الأخيرة
-
يلين: لم يتم النظر في توفير تأمين شامل للودائعوزيرة الخزانة الأميركية: سيتم حماية ودائع البنوك الأصغر اقتصاد
-
مقتل 4 من فصائل موالية لإيران بالهجوم الإسرائيلي على مطار حلبالضربات الإسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة يتبع فصائل إيرانية في محيط المطار سوريا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية