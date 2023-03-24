الصين: أبعدنا مجددا مدمرة أميركية من بحر الصين الجنوبي
بيان صيني: "نطالب بحزم الولايات المتحدة بالكف على الفور عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية، وإلا فإنها تتحمل التداعيات الخطيرة لهذه الحوادث غير المتوقعة"
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، إنها اضطرت مجددا لمراقبة وإبعاد المدمرة الأميركية "ميليوس" التي دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر باراسيل.
وذكر متحدث في بيان من وزارة الدفاع الوطني: "نطالب بحزم الولايات المتحدة بالكف على الفور عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية، وإلا فإنها تتحمل التداعيات الخطيرة لهذه الحوادث غير المتوقعة".
وقالت البحرية الأميركية إن المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة تؤكد على حقوقها وحرياتها الملاحية.
وأضاف الأسطول السابع بالبحرية الأميركية في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: "المزاعم البحرية غير القانونية واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي تشكل تهديدا خطيرا للحرية في البحار، بما في ذلك حريات الملاحة والتحليق والتجارة الحرة والتجارة غير المقيدة وحرية الفرص الاقتصادية للبلدان المطلة على بحر الصين الجنوبي".
وقالت البحرية الأميركية إن القوات الأميركية تعمل في بحر الصين الجنوبي على أساس يومي.
تأتي المواجهة بين البحريتين الصينية والأميركة لليوم الثاني على التوالي وسط تنامي التوتر في بحر الصين الجنوبي.
-
4 أسباب تجعل من الساعة الذكية عدوا لك.. فاحذرها!رغم أنها تبدو كوسيلة مثالية لتحسين الصحة عن طريق تتبع النوم والسعرات الحرارية، والتمارين الرياضية إلا أن لها آثاراً ضارة محتملة تكنولوجيا
-
كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية ستدفع ثمن "استفزازاتها الطائشة"كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت منظومة هجوم نووي تحت الماء يمكن أن تولد أمواج تسونامي إشعاعية العرب والعالم
-
تحذير مرعب.. ماذا يتوقع عالم الزلازل الهولندي خلال الأيام المتبقية من مارس؟حذّر من أن هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى أكثر من 6 درجات وربما تلامس 7 درجات الأخيرة
-
زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غرب إيرانما يقرب من 6 ملايين شخص في إيران شعروا بالزلزال على مسافة 200 كيلومتر إيران