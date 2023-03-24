أميركا تؤكد حماية قواتها في سوريا بعد هجوم دموي

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأميركي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة 5 جنود أميركيين.

وبعد يوم واحد فقط من الهجوم الدامي على قوات أميركية في سوريا، حمّلت واشنطن المسؤولية فيه على طائرة مسيرة إيرانية المنشأ، أفادت مصادر أن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا.

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وقال مسؤولون أميركيون إنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأميركية في الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة.

وقد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى تفاقم حدة العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي والدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى روسيا في حرب أوكرانيا.

وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "سنعمل على حماية أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا. إنها بيئة محفوفة بالخطر"، نقلا عن رويترز.

وتعرضت قاعدة عسكرية أميركية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا لقصف صاروخي اليوم الجمعة، وذلك حسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني ووسائل إعلام.

وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 11 مقاتلا في قصف أميركي على دير الزور.

وقال المرصد إن الضربات الجوية التي جرى شنها بعد منتصف الليلة الماضية استهدفت مستودعا للأسلحة في حي هرابش بدير الزور ومواقع في بادية البوكمال والأطراف الجنوبية لمدينة الميادين.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مصابين في حالة خطرة.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد أن قوات أميركية وطائرات وصفها بالمجهولة نفذت القصف على مواقع في بادية البوكمال شرقي دير الزور.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأميركية، إنها قامت بالرد على هجوم استهدف قواتها وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة عدد من أفرادها ومتعاقد أميركي آخر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان: "سنتخذ دوما جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن أفرادنا وسنرد دوما في الزمان والمكان اللذين نحددهما".