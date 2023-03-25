إعصار وعواصف تضرب ولاية مسيسيبي وتخلّف قتلى

ضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وتدمير مبان وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم".

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصار "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومتراً) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي.





أضرار خلفها الإعصار بحسب صور نشرتها شرطة مسيسيبي على تويتر أضرار خلفها الإعصار بحسب صور نشرتها شرطة مسيسيبي على تويتر أضرار خلفها الإعصار بحسب صور نشرتها شرطة مسيسيبي على تويتر

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وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كلم/ساعة) بدون أن يضعف، مسرعاً نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، فإن الإعصار تسبب أيضاً في أضرار لمنطقة امتدت لمسافة أكثر من 160 كيلومتراً.

ولقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسب ما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة "إيه بي سي نيوز". كما أفادت المحطة في وقت مبكر السبت عن ست وفيات إضافية، بما في ذلك ثلاثة في مقاطعة كارول، واثنتان في مقاطعة مونرو، وواحدة في مقاطعة همفريز، نقلاً عن محققين في المقاطعة.