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Officials investigate the scene where migrants were found trapped in a train car, Friday, March 24, 2023, in Uvalde, Texas. Union Pacific railroad said in a statement that the people were found in two cars on the train traveling east from Eagle Pass bound for San Antonio. (William Luther/The San Antonio Express-News via AP)
القطار الذي عثر بداخله على المهاجرين
أزمة المهاجرين

العثور على 15 مهاجراً "وهم يختنقون" في قطار شحن بتكساس

توفي اثنان من المهاجرين غير الشرعين بينما نقل الآخرون للمستشفى بسبب إصابتهم بالجفاف

العربية.نت
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عثر على نحو 15 مهاجراً غير شرعي "وهم يختنقون" في قطار شحن في تكساس في جنوب الولايات المتحدة، وقد قضى اثنان منهم، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية التي تلقت اتصالاً بهذا الخصوص من مجهول أمس الجمعة.

وأوقف حرس الحدود الأميركيون القطار شرق نيبا في جنوب تكساس بالقرب من سان أنطونيو، على ما أوضحت الشرطة في بيان.

وقالت شرطة منطقة أوفالدي: "عثر على نحو 15 مهاجراً استدعى وضعهم عناية طبية فورية" ونقل عشرة منهم إلى المستشفيات بينهم خمسة جواً في منطقة سان انطونيو ووضعهم الصحي "غير معروف". وأضاف البيان "أعلنت وفاة اثنين من المهاجرين".

وكانت الحرارة تصل عصر الجمعة إلى 30 درجة مئوية قرب المكان الذي أوقف فيه القطار، على ما أورد موقع "كسات كوم" التابع لمحطة "ايه بي سي" في سانت انطونيو.

نقل المصابين للعلاج
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  • نقل المصابين للعلاج
  • نقل المصابين للعلاج
  • القطار الذي وجد فيه المهاجرون
  • من مكان وقوع الحادثة
  • القطار الذي وجد فيه المهاجرون
(5 صور)
نقل المصابين للعلاج
نقل المصابين للعلاج
نقل المصابين للعلاج
نقل المصابين للعلاج
القطار الذي وجد فيه المهاجرون
القطار الذي وجد فيه المهاجرون
من مكان وقوع الحادثة
من مكان وقوع الحادثة
القطار الذي وجد فيه المهاجرون
القطار الذي وجد فيه المهاجرون
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وأفادت الشرطة المحلية أن شركة القطارات المحلية "يونيون باسيفيك" ستتولى التحقيق في الحادثة.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأميركية إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر.

وذكرت قناة "كيه. إس. إيه. تي" التلفزيونية أن قائد شرطة أوفالدي يعتقد أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.

من جهتها، قالت القنصلية المكسيكية في إيغل باس في تكساس على تويتر إنها على علم بالواقعة وتجري اتصالات مع المسؤولين الأميركيين لتحديد ما إذا كان أي من الضحايا من المكسيك.

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