بايدن: الصين لم ترسل حتى الآن أسلحة إلى روسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، في أوتاوا أنّ الصين "لم تُرسل" أسلحة إلى روسيا منذ أن بدأت قوّات الرئيس فلاديمير بوتين عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل عام ونيّف.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن: "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وأنا أسمع أنّ الصين ستزوّد روسي بأسلحة مهمّة.. لم يفعلوا ذلك بعد.. هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوه بعد".

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وأضاف: "أنا لا أستخفّ بالصين. أنا لا أستخفّ بروسيا"، معتبرًا أنّ التقارير عن التقارب بينهما ربما كانت "مبالغًا فيها".

وشدّد بايدن في المقابل على العلاقات القويّة بين الديموقراطيّات الغربيّة، قائلا "إذا حدث أيّ شيء، فهو أنّ الغرب قد أصبح بشكلٍ ملحوظ أكثر اندماجًا".

كما تحدّث بايدن عن التحالفات الأمنيّة الأميركيّة في منطقة المحيط الهادي، على غرار الرباعيّة التي تضمّ أيضًا أستراليا والهند واليابان، وكذلك تحالف أوكوس مع أستراليا وبريطانيا.

وخلال زيارة أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو هذا الأسبوع، أشادت روسيا وبكين بـ"الطبيعة الخاصّة" لعلاقاتهما. لكنّ الزعيم الصيني لم يعد بتوفير أسلحة للقوّات الروسيّة المستنزفة في أوكرانيا، وهي خطوة كانت ستستدعي في حال حصولها فرض عقوبات غربيّة على الصين.