اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس الأميركي جو بايدن 2
الرئيس الأميركي جو بايدن
جو بايدن

بايدن عن الضربة في سوريا: لا نسعى إلى صراع مع إيران

غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل ناصر من ميليشيات سورية

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في العاصمة الكندية أوتاوا أنّ "الولايات المتّحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران"، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل عناصر من ميليشيات سورية موالية لإيران.

تصعيد بين التحالف الدولي وميليشيات في سوريا سوريا تصعيد بين التحالف الدولي وميليشيات في سوريا

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن: "لا نخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها".

وقُتل 14 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردّاً على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط