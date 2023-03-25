جو بايدن
بايدن عن الضربة في سوريا: لا نسعى إلى صراع مع إيران
غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل ناصر من ميليشيات سورية
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في العاصمة الكندية أوتاوا أنّ "الولايات المتّحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران"، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل عناصر من ميليشيات سورية موالية لإيران.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن: "لا نخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها".
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وقُتل 14 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردّاً على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.
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