قدم أموالاً لمقرب من ترمب.. اعتقال ملياردير صيني في أميركا

كشف موظفون سابقون في منصة التواصل الاجتماعي Gettr، التي أنشأها جيسون ميلر وهو كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أن مليارديراً صينياً كان يتحكم في المنصة.

وقالوا لصحيفة "واشنطن بوست" الأحد إن Guo Wengui، الذي تم القبض عليه بنيويورك في 15 مارس الحالي بتهمة الاحتيال بقيمة مليار دولار، كان يستخدم المنصة للترويج للعملات المشفرة والدعاية.

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كما أضافوا أنه استثمر في Gettr دون أن يتم الإبلاغ عن ذلك.

عشرات الآلاف لشخصيات يمينية

كذلك أردفوا أن الملياردير الصيني قدم الأموال حينما كان جيسون ميلر رئيساً للشركة، قبل أن يعود للعمل في حملة ترمب الرئاسية.

ولفتوا إلى أن Gettr خصصت عشرات الآلاف من الدولارات لشخصيات يمينية، بما في ذلك مستشار ترمب السابق ستيفن بانون.

يأتي ذلك فيما ينتظر المؤيدون لترمب، ومعارضون على السواء، قرار محكمة مانهاتن الجنائية، الذي من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة باحتمال توجيه اتهام إلى الرئيس السابق وإدانته فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال "تحت الطاولة" لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، لشراء صمتها حول علاقة مزعومة معه.