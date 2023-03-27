على يد مراهقة.. مقتل 6 بينهم 3 أطفال بإطلاق نار بمدرسة في أميركا

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في إطلاق نار عند مدرسة خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية صباح، اليوم الاثنين، قبل أن تطلق الشرطة النار وتقتل المهاجمة التي يبدو أنها فتاة مراهقة.

وقال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحافيين إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي. وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.

مادة اعلانية

#BREAKING: 3 dead, multiple injured, after a gunman opened fire at the Covenant School in Nashville, Tennessee. -WKRN



Shooter is also dead the outlet reports.



Developing...pic.twitter.com/Q8dA1otN36 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 27, 2023

كما ذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدساً. وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها، فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف "لا نعرف من هي في هذه المرحلة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

طلقات نارية

من جانبه، قال جون هاوزر، المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. وأفادت الشرطة بأن المهاجمة أطلقت النار على ثلاثة من العاملين فأردتهم قتلى.

وقال أرون إن أحداً لم يصب بطلقات نارية عدا القتلى.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمدرسة التي تأسست في عام 2001، تتبع كوفينانت كنيسة العهد المشيخية في ناشفيل وتضم حوالي 200 طالب.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظمت برنامجا تدريبيا عمليا على الرماية في عام 2022.

عمل بغيض

بدوره، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنّها "بغيضة"، مشدّداً على أنّ الهجمات المسلّحة "تمزّق روح" الولايات المتّحدة.

في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن "هذا عمل بغيض"، محذّراً من أنّ العنف المسلّح "يمزّق روح أمّتنا" وداعياً الكونغرس مجدّداً إلى حظر بيع الأسلحة الرشّاشة للأفراد.