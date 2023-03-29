محامي ترمب ينتقد تهديداته الأخيرة بالموت والدمار.. غير حكيمة

قال محامي دونالد ترمب، جو تاكوبينا إن منشورات الرئيس الأميركي السابق على الإنترنت ضد محامي منطقة مانهاتن الذي يحقق معه في جرائم مالية محتملة "غير حكيمة" لكنه أشار إلى أن دونالد ترمب نفسه لم ينشرها.

وحذر ترمب على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social من "الموت والدمار" إذا وجهت إليه تهمة جنائية في نيويورك من قبل ألفين براج بشأن دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016. كما نشر صورة له وهو يحمل مضرب بيسبول بجوار رأس براج.

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وقال تاكوبينا في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC: "أنا لست مستشاره في وسائل التواصل الاجتماعي". "أعتقد أن هذا كان منشورًا غير حكيم طرحه أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما حذفه عندما أدرك الخطاب والصورة المرفقة به."

ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد الرئيس السابق ترمب، لكن يُعتقد على نطاق واسع أن هيئة محلفين كبرى ستعيد توجيه لائحة اتهام ضده لارتكابه جنحة تتعلق بانتهاك تمويل الحملة الانتخابية التي يقول الجمهوريون إنها ذات دوافع سياسية.

وقال محامي ترمب "أنا لست شخصا من أجل العلاقات العامة مع ترمب.أنا مُقاضي ومحامي وعندما نسعى إلى استخدام مكتب المدعي العام لتسييس حملة ما وتسليحها، فهذا ما يقلقني".