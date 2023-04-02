لافروف وبلينكن يبحثان قضية توقيف الصحافي الأميركي في روسيا

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بالإفراج "فوراً" عن الصحافي الأميركي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس، وذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن بلينكن "أعرب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال توقيف روسيا غير المقبول لصحافي أميركي"، مضيفاً أن "وزير الخارجية دعا إلى الإفراج عنه فوراً"، وطالب أيضاً بالإفراج عن أميركي آخر هو بول ويلان.

مادة اعلانية

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف وبلينكن بحثا خلال الاتصال قضية الصحافي الأميركي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على تليغرام إن "بلينكن اتصل بلافروف".

من جهته، ندد لافروف بـ"الضجة الإعلامية" في الغرب حول توقيف الصحافي الأميركي في روسيا الخميس، لافتاً الى أن مصير الأخير "ستحدده محكمة".

وقال لافروف في بيان "من غير المقبول أن يثير مسؤولون في واشنطن ووسائل إعلام غربية ضجة مع نية واضحة بإعطاء هذه القضية بعداً سياسياً".

وكان مسؤولو الأمن الروس قد اجتجزوا مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش (31 عاماً) يوم الخميس، واتهموه بالتجسس. وقد نفت الصحيفة التهمة، وطالبت بالإفراج عنه.

أما ويلان فهو مسؤول أمني لشركة في ميشيغان، وهو مسجون في روسيا منذ ديسمبر 2018 بتهم تجسس قالت أسرته والحكومة الأميركية إنها لا أساس لها من الصحة.

في سياق آخر، ناقش بلينكن ولافروف خلال الاتصال اليوم "أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بالقيام بعملها"، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.