ترمب يعلن أنه سيتحدث علناً من فلوريدا يوم الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الأحد، أنه سيتحدث علناً من فلوريدا يوم الثلاثاء المقبل.

وقد تم الخميس توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، في قضية مرتبطة بمبلغ دفعه لممثلة عام 2016.

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ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام محكمة في مانهاتن، الثلاثاء، ليتبلغ رسمياً بالتهم الموجهة إليه.

وقد ندّد ترمب وحلفاؤه بالاتهامات "الزائفة والمخزية"، معتبرين أنها من تدبير الديمقراطيين لتعطيل حملته الرئاسية. وشككوا في نزاهة المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، وهو ديمقراطي منتخب يتولى القضية، متهمين إياه بـ"القيام بالعمل القذر" لصالح الرئيس جو بايدن.