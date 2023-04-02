اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Former US President Donald Trump attends his first campaign rally after announcing his candidacy for president in the 2024 election at an event in Waco, Texas, US, March 25, 2023. (Reuters)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

ترمب يعلن أنه سيتحدث علناً من فلوريدا يوم الثلاثاء

من المقرر أن يمثل ترمب أمام محكمة في مانهاتن، الثلاثاء، ليتبلغ رسمياً بالتهم الموجهة إليه

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الأحد، أنه سيتحدث علناً من فلوريدا يوم الثلاثاء المقبل.

حاكم أركنساس السابق يعتزم الترشح.. ويطرح نفسه كبديل لترمب أميركا الانتخابات الأميركية حاكم أركنساس السابق يعتزم الترشح.. ويطرح نفسه كبديل لترمب

وقد تم الخميس توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، في قضية مرتبطة بمبلغ دفعه لممثلة عام 2016.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام محكمة في مانهاتن، الثلاثاء، ليتبلغ رسمياً بالتهم الموجهة إليه.

وقد ندّد ترمب وحلفاؤه بالاتهامات "الزائفة والمخزية"، معتبرين أنها من تدبير الديمقراطيين لتعطيل حملته الرئاسية. وشككوا في نزاهة المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، وهو ديمقراطي منتخب يتولى القضية، متهمين إياه بـ"القيام بالعمل القذر" لصالح الرئيس جو بايدن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تتعهد بالرد على مقتل ضابطين باستهداف إسرائيلي لمحيط دمشق إيران تتعهد بالرد على مقتل ضابطين باستهداف إسرائيلي لمحيط دمشق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط