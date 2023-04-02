حاكم أركنساس السابق يعتزم الترشح.. ويطرح نفسه كبديل لترمب

قال حاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون، إنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، ويعرض نفسه كبديل للجمهوريين المستعدين لإبعاد الحزب عن دونالد ترمب.

قال هاتشينسون لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" في مقابلة أذيعت اليوم الأحد: "أنا واثق من أن الناس يريدون قادة يريدون أفضل ما في أميركا، وليس أولئك الذين يستغلون أسوأ غرائزهم"، حسب تعبيره.

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وقال هاتشينسون إنه سيصدر إعلاناً رسمياً في أبريل في أركنساس حول ترشحه للانتخابات.

وأضاف هاتشينسون: "لقد اتخذت قراراً، وقراري هو أنني سأترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وترك هاتشينسون (72 عاماً) منصبه في يناير الماضي بعد ثماني سنوات كحاكم.

وقد كثف انتقاداته للرئيس السابق في الأشهر الأخيرة، واصفاً ترشيح ترمب للرئاسة بأنه "أسوأ سيناريو" للجمهوريين، وقال إنه من المحتمل أن يفيد فرص الرئيس جو بايدن في عام 2024.

بالإضافة إلى ترمب، انضم هاتشينسون إلى سباق جمهوري يضم أيضاً المندوبة الأميركية السابقة للأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

ومن المتوقع أن يشارك حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس في السباق في الصيف، بينما من المتوقع أن السيناتور الأميركي عن كارولينا الجنوبية تيم سكوت ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو من بين أولئك الذين يفكرون في المنافسة أيضاً.