رغم توجيه الاتهامات.. ترمب يكتسح استطلاعات الرأي داخل الحزب الجمهوري

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة YouGov، أن أكثر من 50% من الجمهوريين مستعدون لدعم ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها عام 2024.

ووفقا للاستطلاع، فإن غالبية الجمهوريين مستعدون لدعم ترمب على الرغم من نية السلطات الأميركية، توجيه اتهامات ضده في المحكمة.

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وبحسب الاستطلاع، من بين جميع المرشحين عن الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، يمكن أن يصوت 52% من مؤيدي الحزب لصالح ترمب، يليه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة دعم بلغت 21%، أما في المركز الثالث فجاءت الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي، بنسبة دعم بلغت 5%.

وفي سياق آخر، أظهر استطلاع آخر أجرته شركة YouGov، حول قرار هيئة المحلفين الأميركية توجيه أكثر من 30 تهمة لترمب، أن 43% يعتبرون أن قرار هيئة المحلفين مدفوع بتحيز سياسي، بينما اعتبر 42% أن هذا القرار نابع من رغبتهم في محاسبة ترمب.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 30 - 31 مارس الماضي، على 1089 شخصا.

يذكر أن هيئة المحلفين الأميركية في نيويورك، صوتت في وقت سابق لصالح إدانة ترمب، ووفقا لشبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، يتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن ترمب بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.