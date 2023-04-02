محامي ترمب يصف الاتهامات الموجهة للرئيس السابق بـ"غير المسبوقة"

قال محامي الرئيس السابق دونالد ترمب، جو تاكوبينا، يوم الأحد، إنه لا يعرف ما يمكن توقعه عندما يُستدعى الرئيس السابق، يوم الثلاثاء، إلى المحكمة في مدينة نيويورك، بالنظر إلى الطبيعة التاريخية لاتهام ترمب الرئيس الأميركي السابق.

وأضاف: "هذا غير مسبوق، لقد شاركت بالكثير من المحاكمات في قاعة المحكمة مع المشاهير وغير ذلك، لكن هذا شيء مختلف تمامًا. لدينا خدمة سرية منخرطة في الموضوع. أفهم أنهم سيغلقون قاعة المحكمة بعد الظهر، ولا أعرف ما الذي أتوقع رؤيته، وفقا لمقابلة مع شبكة ABC نيوز الأميركية.

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وتابع: "ما آمله هو أن ندخل ونخرج من هناك بأسرع ما يمكن، وأن تكون، في نهاية اليوم، محاكمة نموذجية، حيث نقف أمام القاضي ونقول إن ترمب غير مذنب"، مضيفًا أنه لا يعرف ما إذا كان ترمب سيعقد مؤتمرا صحافيا، الثلاثاء، لكنه أكد أنه يعتبر هذه التهمة الجنائية "اضطهادًا".



وذكر أن التهم التي لا تزال سرية و"تدور حول" دفع ترمب أموالا لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016 لمنعها من الكشف عن مزاعم علاقة غرامية.

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة YouGov، أن أكثر من 50% من الجمهوريين مستعدون لدعم ترشيح الرئيس الأميركي السابق ترمب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها عام 2024.

ووفقا للاستطلاع، فإن غالبية الجمهوريين مستعدون لدعم ترمب على الرغم من نية السلطات الأميركية توجيه اتهامات ضده في المحكمة.

وبحسب الاستطلاع، من بين جميع المرشحين عن الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، يمكن أن يصوت 52% من مؤيدي الحزب لصالح ترمب، يليه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة دعم بلغت 21%، أما في المركز الثالث فجاءت الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي، بنسبة دعم بلغت 5%.