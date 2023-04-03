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FILE PHOTO: Reporter for U.S. newspaper The Wall Street Journal Evan Gershkovich appears in an undated handout image taken in an unknown location. The Wall Street Journal/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT/File Photo
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
روسيا و بوتين

الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً

إيفان غيرشكوفيتش وضع قيد الحبس الاحتياطي الخميس الماضي لغاية 29 مايو علماً بأن هذا الإجراء قابل للتمديد

العربية.نت
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أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الاثنين، أن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقف في روسيا الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس، استأنف قرار وضعه قيد الحبس الاحتياطي.

وقالت متحدثة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو، إن "المحامي نفسه (المعيّن رسمياً) والذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافاً".

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وأضافت أن "موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحةً أن محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب.

ووضع إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في روسيا، قيد الحبس الاحتياطي الخميس الماضي لغاية 29 مايو، علماً بأن هذا الإجراء قابل للتمديد.

الصحافي إيفان غيرشكوفيتش خلال مغادرته المحكمة في موسكو في 20 مارس الماضي
الصحافي إيفان غيرشكوفيتش خلال مغادرته المحكمة في موسكو في 20 مارس الماضي

وأوقف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا المراسل إيفان غيرشكوفيتش الذي يتقن الروسية والبالغ من العمر 31 عاماً في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسّس".

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ونفى كل من غيرشكوفيتش وصحيفة "وول ستريت جورنال" التهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، من موسكو "الإفراج" عن الصحافي الأميركي، واعتبر البيت الأبيض "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إليه أمراً "سخيفاً".

وجرى آخر تبادل لسجناء بين موسكو وواشنطن في ديسمبر عندما سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدّرات، في مقابل إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت.

واتّهمت واشنطن موسكو مراراً باعتقال أميركيين بشكل تعسّفي لاستخدامهم ورقة مساومة في سعيها إلى الإفراج عن مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.

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