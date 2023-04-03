الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً

أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الاثنين، أن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقف في روسيا الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس، استأنف قرار وضعه قيد الحبس الاحتياطي.

وقالت متحدثة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو، إن "المحامي نفسه (المعيّن رسمياً) والذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافاً".

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وأضافت أن "موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحةً أن محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب.

ووضع إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في روسيا، قيد الحبس الاحتياطي الخميس الماضي لغاية 29 مايو، علماً بأن هذا الإجراء قابل للتمديد.

وأوقف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا المراسل إيفان غيرشكوفيتش الذي يتقن الروسية والبالغ من العمر 31 عاماً في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسّس".

ونفى كل من غيرشكوفيتش وصحيفة "وول ستريت جورنال" التهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، من موسكو "الإفراج" عن الصحافي الأميركي، واعتبر البيت الأبيض "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إليه أمراً "سخيفاً".

وجرى آخر تبادل لسجناء بين موسكو وواشنطن في ديسمبر عندما سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدّرات، في مقابل إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت.

واتّهمت واشنطن موسكو مراراً باعتقال أميركيين بشكل تعسّفي لاستخدامهم ورقة مساومة في سعيها إلى الإفراج عن مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.