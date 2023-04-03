ترمب يصل إلى نيويورك تمهيدا لجلسة محاكمته

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى نيويورك، اليوم الاثنين، قادمًا من فلوريدا تمهيدا لجلسة محاكمته، حيث سيتوجه إلى منزله السابق في برج ترمب، قبل التوجه إلى محاكمته في لوار مانهاتن، غدا الثلاثاء.

وأكد ترمب في وقت سابق أنه سيغادر منتجعه في فلوريدا الاثنين للسفر إلى مدينة نيويورك حيث سيمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

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وكتب ترمب على موقع Truth Social: "سأغادر Mar-a-Lago يوم الاثنين الساعة 12 ظهراً، متوجهاً إلى برج ترمب في نيويورك". وصباح الثلاثاء "سأذهب صدق أو لا تصدق إلى قاعة المحكمة.. لم يكن من المفترض أن تكون أميركا على هذا النحو!".

وتتأهب عناصر شرطة نيويورك لأي طارئ إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة ،الثلاثاء، ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فإن جهاز شرطة نيويورك يبقى مستعداً للاستجابة.

ترمب: الانتخابات سُرقت في 2020 ولكن سنستعيدها في 2024

#العربية pic.twitter.com/h6osERVTkN — العربية (@AlArabiya) April 3, 2023

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك، إن الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية، مضيفاً لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.

وعملت شرطة نيويورك على وضع حواجز معدنية حول برج ترمب، وإغلاق الطرق حول محكمة الجنايات في مانهاتن.

فيما حذر المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ من أيّ أعمال شغب خلال محاكمة ترمب.

وسيمثل ترمب لمواجهة تهم عديدة، على رأسها شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016، ليوصف بأنه أول رئيس أميركي سابق أو حال يواجه اتهامات جنائية.

وأوضح محامي ترمب أنه يستعد للمعركة قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها الثلاثاء، مضيفاً أنهم جاهزون لهذه المعركة، وأنه يتطلع إلى المضي قدماً في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن لتبرئة ترمب.

وكان قد قال ترمب في بيان، في أول رد على القرار، إنه بريء تماما، وإن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ونهج الاضطهاد السياسي.

أنصار ترمب

ولم يحذر مسؤولو إنفاذ القانون وخبراء خارجيون من تهديدات كبيرة من أنصار ترمب أو خصومه هذا الأسبوع، لكن المسؤولين والشرطة في مدينة نيويورك كانوا يستعدون بالفعل للاحتجاجات بالقرب من مبنى المحكمة وخارج برج ترمب في الجادة الخامسة، حيث تم وضع المتاريس في الشوارع لعدة كتل محيطة بالمبنى أمس الأحد، وسط تجمع طواقم التصوير والفضوليين.

ومن المتوقع أن يتواجد ترمب (76 عامًا)، في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة في مبنى المحاكم الجنائية في مانهاتن الضخم.

ولم يتم الكشف عن التهم المحددة بعد على الرغم من أنها مرتبطة بالمدفوعات التي تم دفعها خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية قصيرة مع ترمب في عام 2006.