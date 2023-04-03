وسط إجراءات مشددة.. ترمب يسافر إلى نيويورك وينام في برجه

توعودت مانهاتن على ظهور المشاهير بها، لكن من المرجح أن تشهد الزيارة التي تستغرق يومين والتي من المتوقع أن يحاكم خلالها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مانهاتن مشهدًا مذهلاً وغير مسبوق، وستكون هناك احتجاجات واحتفالات، وشرطة تعمل على مدار الساعة وحضور ساحق من وسائل الإعلام لتغطية محاكمة أول رئيس أميركي يتهم بارتكاب جريمة وسط انقسام عميق وغير مسبوق في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب نيويورك تايمز من المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي السابق ترمب إلى نيويورك اليوم الاثنين قادمًا من فلوريدا حيث سيتوجه إلى منزله السابق في برج ترمب لكن التوقيت الدقيق لوصول الرئيس السابق غير واضح، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يبقى الليلة في نيويورك قبل التوجه إلى محكمة في لوار مانهاتن الثلاثاء.

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ولم يحذر مسؤولو إنفاذ القانون وخبراء خارجيون من تهديدات كبيرة من أنصار ترمب أو خصومه هذا الأسبوع. لكن المسؤولين والشرطة في مدينة نيويورك كانوا يستعدون بالفعل للاحتجاجات بالقرب من مبنى المحكمة وخارج برج ترمب في الجادة الخامسة، حيث تم وضع المتاريس في الشوارع لعدة كتل محيطة بالمبنى الأحد، وسط تجمع طواقم التصوير والفضوليين.

في الوقت نفسه كان الفريق القانوني لترمب يتحدث ضد لائحة الاتهام، التي جاءت نتيجة تصويت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن يوم الخميس.

وفي مقابلة الأحد في "هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس" على قناة ABC ، وصف جو تاكوبينا ، محامي ترمب ، التهم التي تلوح في الأفق بأنها "اضطهاد سياسي" و "إساءة استخدام كاملة للسلطة" التي كان الرئيس السابق مستعدًا لها.

وقال تاكوبينا: "إن ترمب رجل صعب المراس" مضيفًا أنه كان يتطلع إلى "تحريك هذه المحاكمة بأسرع ما يمكن لتبرئته".

ومن المتوقع أن يتواجد ترمب ، 76 عامًا ، في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء ، قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة في مبنى المحاكم الجنائية في مانهاتن الضخم.

وستتم الدعوى في قاعة المحكمة في الطابق الخامس عشر وسينظر القاضي خوان ميرشان، قاضي المحكمة العليا بالولاية، في القضية.

ولم يتم الكشف عن التهم المحددة بعد، على الرغم من أنها مرتبطة بالمدفوعات التي تم دفعها خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت النجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية قصيرة مع ترمب في عام 2006.

ومن المتوقع أن يتهم المدعون ترمب بتزوير السجلات التجارية لإخفاء طبيعة المدفوعات السابقة التي تم دفعها إلى دانيلز.