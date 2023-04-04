استطلاع: 76% من الأميركيين يرون أن محاكمة ترمب "سياسية"
غالبية الشعب الأميركي يعتقد أن السياسة لعبت دورا رئيسيا في اتهام ترمب
وافقت غالبية الأميركيين في استطلاع جديد للرأي على أن الاتهام الموجه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب له دوافع سياسية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN أن 60 بالمائة من المستطلعين الأميركيين يوافقون على لائحة الاتهام، بما في ذلك 37 بالمائة قالوا إنهم يوافقون بشدة. لكن في نفس الوقت ثلاثة أرباع الأميركيين في الاستطلاع يعتقدون أن السياسة لعبت دوراً في قرار اتهام ترمب وهم (76 في المائة) بما في ذلك 52 في المائة يعتقدون أن السياسة لعبت دوراً "رئيسياً" في الاتهام.
ووجهت هيئة محلفين في نيويورك لائحة اتهام إلى ترمب، الذي أطلق حملته الرئاسية لعام 2024، فيما يتعلق بمدفوعات مالية لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لعام 2016. ومن المقرر أن يمثل الرئيس السابق أمام المحكمة يوم الثلاثاء لمحاكمته.
وقال 10 في المائة فقط من الأميركيين إنهم يعتقدون أن تصرفات ترمب بشأن دانيلز "لم تكن خاطئة على الإطلاق"، بينما قال 37 في المائة إن هذه المحاكمة غير قانونية، وقال 33 في المائة إنها كانت غير أخلاقية ولكنها ليست غير قانونية.
وقالت نسبة متساوية من الأميركيين - 31 في المائة لكل منهم إن قرار اتهام ترمب يقوي الديمقراطية الأميركية ويضعفها.
كما قال عدد كبير من الناخبين في الاستطلاع إنهم لا يوافقون على تحرك الجمهوريين في الكونغرس للتحقيق مع المدعي العام في مانهاتن الذي يتعامل مع قضية ترمب، حيث عارض هذا التحرك 38 بالمائة و35 بالمائة وافقوا.
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