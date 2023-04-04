بعد مغادرته المحكمة.. أقصى عقوبة قد يواجهها ترمب

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الثلاثاء مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بعد أن مثل أمامها في جلسة تاريخية أصبح معها أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.

120 دقيقة في المحكمة

وأمضى الملياردير الجمهوري ساعتين في المحكمة قبل أن يخرج أمام كاميرات المصوّرين الصحافيين. ومن المقرّر أن يتحدّث في وقت لاحق الثلاثاء لدى عودته إلى فلوريدا.

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إلى هذا، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء أن أقصى عقوبة للتهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هي السجن 4 سنوات.

ترمب يدفع ببرائته

ودفع الرئيس الأميركي السابق ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية أمام قاض في نيويورك.

بناء عليه فإنّ ترمب، أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، قد يواجه محاكمة قضائية، وهو ما سيبذل كلّ جهده لتجنّبه.

34 تهمة

ويواجه ترامب 34 تهمة بينها خصوصاً تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها.

ووصف ترمب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث "سريالي".

وصباح الثلاثاء تبادل مناصرون لترمب ومناهضون له، كان عددهم جميعاً أقلّ من أعداد الصحافيين وعناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان، الاتّهامات، وقد رفع معارضون لافتة كبرى كتب عليها "ترمب يكذب طوال الوقت".

وكان أنصار ترمب قد تداعوا للتجمّع أمام المحكمة نحو الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ) وعلى رأسهم النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين وهي من كبار مناصري الرئيس السابق.

"ليس أولوية لبايدن"

والثلاثاء أعلن البيت الأبيض أنّ مثول ترمب أمام المحكمة "ليس أولوية" بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ الرئيس "سيتابع بالطبع بعض المستجدّات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكنّ ذلك ليس أولوية بالنسبة له".

وتستقطب محاكمة ترمب اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترمب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.