"قيد الاعتقال".. صور ترمب داخل محكمة مانهاتن

بعدما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي، أظهرت مقاطع مصورة دخول ترمب إلى مبنى المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، فيما قالت شبكة "سي إن إن" إن الرئيس السابق أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

"لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا"

وعلق الرئيس الأميركي السابق على اعتقاله وتوجيه اتهامات جنائية له، بأنه لا يصدق أن هذا يحدث في أميركا.

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وكتب ترمب، اليوم الثلاثاء على شبكته الاجتماعية: "سوف يعتقلونني. لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث في أميركا". وأضاف ترمب للمنشور شعاره السياسي المعروف "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى).

"طلب التقاط صورة جنائية"

في السياق، قال مراسل العربية/الحدث إن ترمب طلب أن يتم التقاط صورة جنائية له خلال اعتقاله.

ويستعد ترمب ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأميركيون وتشد اهتمامهم.

واستدعي الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاماً والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي عند الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,15 ت غ) ليبلغه التهم الموجهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع، اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الاثنين، خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترمب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.

تداعيات سياسية

ويثير هذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، مخاوف أمنية، إذ يخطط أنصار ترمب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

كذلك من المتوقع أن يغادر ترمب الذي يؤكد براءته ويقول إنه ضحية "حملة شعواء"، البرج الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك بعيد ظهر الثلاثاء.

ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق مع أن بعض المعلومات سربت إلى الإعلام.

وستوجه إليه حوالي 30 تهمة مرتبطة بتزوير وثائق شركة على ما قالت "ياهو نيوز"، مساء الاثنين، نقلا عن مصدر لم تسمه.

وأثار المقال غضب ترمب الذي اتهم المدعي العام في مانهاتن ألفن براغ المكلف بالملف بأنه "سرب بطريقة غير قانونية" معلومات حول التهم.