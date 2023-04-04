كيف هي معنويات ترمب قبل المحاكمة؟.. محاميته ترد

تحدثت المحامية ألينا هابا، التي مثلت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العديد من القضايا المدنية، عن وضعه قبل بدء محاكمته اليوم الثلاثاء، لافتة لشبكة "سي إن إن"، أنها أمضت وقتاً مع ترمب في نيويورك، أمس الاثنين.

وأوردت الشبكة الأميركية نقلا عن هابا قولها: "معنويات ترمب جيدة. إنه كما هو دائما. ترمب مستعد للمحاكمة، ويعرف جيدا ماذا عليه أن يفعل".

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وبخصوص الخطة الخاصة بفريق الدفاع عن ترمب، صرحت هابا في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "تم التخطيط لكل شيء بالكامل".

وأردفت: "باستثناء أي مفاجآت، أعتقد أن الأمر يجب أن يكون سلسا. نحاول التنسيق والتعاون مع الجميع للتأكد من عدم وجود مشاكل".

وعن إمكانية حصول ترمب على محاكمة عادلة في مانهاتن، قالت هابا: "لا. أعتقد أن ذلك صعب للغاية. أود أن أؤمن بهذه الحالة، لكنني أترافع من أجله الآن منذ بضع سنوات وذهبت إلى المحكمة في نيويورك مرات كثيرة، ويمكنني أن أخبرك، أنه ليس مثل تمثيل أي شخص آخر".

ووصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى نيويورك، أمس الاثنين، قادماً من فلوريدا تمهيداً لجلسة محاكمته، حيث سيتوجه إلى منزله السابق في برج ترمب، قبل التوجه إلى محاكمته في لوار مانهاتن، اليوم الثلاثاء.

وأكد ترمب في وقت سابق أنه سيغادر منتجعه في فلوريدا الاثنين للسفر إلى مدينة نيويورك حيث سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

وكتب ترمب على موقع Truth Social: "سأغادر Mar-a-Lago يوم الاثنين الساعة 12 ظهراً، متوجهاً إلى برج ترمب في نيويورك". وصباح الثلاثاء "سأذهب صدق أو لا تصدق إلى قاعة المحكمة.. لم يكن من المفترض أن تكون أميركا على هذا النحو!".

وتتأهب عناصر شرطة نيويورك لأي طارئ إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة ،الثلاثاء، ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فإن جهاز شرطة نيويورك يبقى مستعداً للاستجابة.

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك، إن الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية، مضيفاً لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.

وعملت شرطة نيويورك على وضع حواجز معدنية حول برج ترمب، وإغلاق الطرق حول محكمة الجنايات في مانهاتن.

فيما حذر المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ من أيّ أعمال شغب خلال محاكمة ترمب.

وسيمثل ترمب لمواجهة تهم عديدة، على رأسها شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016، ليوصف بأنه أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية.

وقبل يوم واحد من استسلام الرئيس السابق دونالد ترمب لمواجهة تهم ناجمة عن مدفوعات لشراء صمت إحدى الممثلات الإباحية، أضاف ترمب محامياً جديدًا إلى فريق دفاعه وهو مدعٍ فيدرالي سابق يتمتع بخبرة واسعة في قضايا ذوي الياقات البيضاء.

المحامي المعروف تود بلانش سيعمل مع سوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا اللذين كانا يمثلان ترمب في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، والذي أدى إلى لائحة اتهام من المتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم .