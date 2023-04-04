مدعي عام مانهاتن: ترمب اتبع سلوكا إجراميا خطيرا

أكّد المدّعي العام في نيويورك ألفين براغ الثلاثاء إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى الرئيس السابق دونالد ترمب أنّ "الكلّ سواسية أمام القانون".

شراء صمت 3 أشخاص

وأضاف براغ الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتّهامية للملياردير الجمهوري أنّ القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه "رتّب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.

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إلى هذا، دفع الرئيس الأميركي السابق ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية أمام قاض في نيويورك قد تفتح المجال لمحاكمته خلال أقل من عام.

إخلاء سبيل غير مشروط

وغادر ترمب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية.

وفي الجلسة دفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهها إليه المدّعي العام في مانهاتن والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمرّ خمس سنوات.

"عمل يائس"

وتعهّد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق، محاربة التّهم الـ34 وقال "إنّ توجيه الاتّهام بحدّ ذاته نمطي"، واصفاً توجيه الاتّهام بأنه عمل "يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة".

وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إنّ بوّاباً في برج ترمب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

ولاحقا أكّد المدّعي العام في نيويورك أنّ "الكلّ سواسية أمام القانون".

"سلوك إجرامي خطير"

وأضاف براغ الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتّهامية للملياردير الجمهوري أنّ القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه "رتّب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.

الجلسة استغرقت ساعتين

وبدا ترمب خلال الجلسة متجهّما، وقد استغرقت جلسة توجيه الاتهام نحو ساعتين.

وأعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك أنّ محاكمة ترمب بالتّهم الـ34 التي وجّهت إليه الثلاثاء يمكن أن تبدأ في كانون الثاني/يناير 2024.

فيما وصف ترمب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث "سريالي".